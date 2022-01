En Espagne, la répartition des fonds européens de relance fait polémique

Le socialiste Pedro Sanchez s'est défendu d'une répartition idéologique, estimant qu'elle se fait au service des plus faibles qui vivent dans les campagnes et les villes moyennes où les infrastructures manquent cruellement.

L’Espagne s’apprête à recevoir 11,2 milliards d’euros sur le total de 140 milliards d’euros qu’elle recevra - au total - au titre des fonds européens de relance lié à la crise sanitaire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Les esprits sont à vif sur la scène politique, alors même que le pays est sur le point de recevoir de grandes quantités d’argent pour pallier les effets de la pandémie et relancer son économie. Les conservateurs du Parti populaire, la principale formation de l’opposition, accusent les socialistes au pouvoir de détournements de fonds et de clientélisme.

Il y a en particulier une colère de la région de Madrid, gouvernée par la droite, estimant que l’essentiel des fonds sont dirigés en faveur des zones les plus rurales et non des grandes villes.

Des chantiers majeurs

Le socialiste Pedro Sanchez estime qu’au contraire la répartition n’est pas idéologique, mais se fait au service des plus faibles qui vivent dans les campagnes et les villes moyennes où les infrastructures manquent cruellement.

L'affaire est importante car la dispute actuelle peut compromettre l’attribution des fonds européens à l’Espagne. Et ce, alors que cet argent est supposé mettre en branle des chantiers stratégiques comme la réhabilitation d’un million de logements, la numérisation des PME, la fabrication de 250 000 voitures électriques ou encore la construction de plus de 300 kilomètres de rails de chemins de fer sur le littoral méditerranéen et atlantique.

► À lire aussi : Espagne: une première rencontre entre Olaf Scholz et Pedro Sanchez sous le signe de l’entente

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne