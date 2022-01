Pas de fumée blanche en Italie, le vote pour la présidence se poursuit

Le premier tour de scrutin de l'élection présidentielle italienne lundi 24 janvier n'a donné aucun résultat. La majorité des grands électeurs ayant déposé un bulletin blanc dans l'urne, un deuxième tour de scrutin a donc lieu ce mardi 25 janvier pour trouver un successeur à Sergio Mattarella, dont le mandat s'achève le 3 février.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Treca

Les partis ne sont toujours pas d'accord sur un candidat suffisamment fédérateur pour emporter la présidence de la République. Mais la journée de lundi, qui s'annonçait dans la pagaille, a cependant apporté plus d'ordre que prévu.

Certes, pour résumer ce premier jour de vote, le même titre revient dans toute la presse italienne : fumée noire sur le Parlement. La plupart des grands électeurs ont déposé un bulletin blanc dans l'urne, comme prévu. Telle était la consigne des chefs des grandes formations, de droite à gauche, et elle a été plutôt bien suivie.

Objectif : gagner du temps pour continuer de chercher ensemble un candidat fédérateur. Durant la journée, les leaders se sont parlés et assurent avoir eu des contacts positifs, y compris entre familles adverses en politique. On n'en saura pas plus, tout s'est joué en coulisses.

Au terme de cette journée, trois possibilités semblent privilégiées : une reconduction du président Mattarella pour un autre septennat, son remplacement par un ancien président de la Chambre des députés, Pier Ferdinando Casini, ou bien par Mario Draghi.

L'actuel Premier ministre est devenu le favori de cette élection. S'il était élu, ce serait la première fois dans l'histoire italienne qu'un chef de gouvernement quitte sa fonction pour devenir président de la République.

