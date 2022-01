Ukraine: «Il est temps que les Européens soient des acteurs de cette crise»

La Russie a lancé mardi de nouvelles manœuvres militaires non loin de l'Ukraine et en Crimée annexée, quelques heures après avoir accusé les États-Unis d'« exacerber » les tensions en mettant en alerte des milliers de soldats américains. Le président français Emmanuel Macron a dit vouloir proposer « un chemin de désescalade » à son homologue Vladimir Poutine. Cyril Bret, enseignant à Sciences Po Paris et co-auteur du blog EurAsia, analyse la situation.

RFI : Les Européens cherchent à calmer le jeu dans la crise ukrainienne. Mais sont-ils de taille à peser dans cette crise ? Que valent réellement leurs efforts ?

Cyril Bret : Ils paient déjà depuis maintenant plus de six ans puisque l’Union européenne dans son ensemble, et en particulier le couple franco-allemand, est le soutien le plus solide à la fois des finances publiques ukrainiennes, mais aussi des différents présidents ukrainiens. Ce sont eux qui, depuis six ans, ont maintenu le plus constamment un rapport de force avec Moscou, d’abord pour faire appliquer les accords de Minsk, ensuite pour relancer les négociations entre les belligérants et aujourd’hui pour assurer Kiev de son soutien indéfectible aux principes de souveraineté ukrainienne et à l’intégrité du territoire ukrainien, notamment en ce qui concerne la Crimée.

Pour ces négociations, Emmanuel Macron veut relancer le format Normandie qui associe la Russie, l'Ukraine, l’Allemagne et la France. Un format qui n'a pourtant pas beaucoup réussi dans la crise du Donbass...

Vous avez raison. Mais, il est temps que les Européens soient des acteurs de cette crise plutôt que des enfants qu’on tient en dehors de la pièce. Depuis deux mois maintenant, la Russie tient un rapport de force directement avec les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas les mêmes intérêts en matière ukrainienne et en matière européenne que les Européens. Bien sûr, États-Unis et Européens sont d’accord pour maintenir leur rapport de force avec la Russie. Mais, lorsque les États-Unis annoncent des sanctions contre la Russie, le coût est assez faible pour leur propre économie, le coût est assez faible pour leur propre géostratégie. Pour les Européens, la Russie est un voisin et cela ne changera pas ; un fournisseur de gaz, de minerais et cela ne changera pas. Et c’est aussi une puissance avec laquelle il faut composer, notamment en Europe orientale, en Europe centrale, dans l’espace baltique, dans l’espace arctique et dans l’espace de la mer Noire. Donc, les Européens, ce sont eux qui ont la position réaliste, pas du tout les États-Unis qui poussent tout de suite une réponse au maximum.

Les Européens réalistes, dites-vous, mais aussi assez optimistes. Contrairement aux États-Unis, ils ne rappellent pas les familles de leurs diplomates en poste à Kiev. Il faut dédramatiser, dit-on à Bruxelles. Alors l’Union européenne a-t-elle raison ou un passage à l’acte de la Russie vous semble-t-il tout de même inéluctable ?

Le passage à l’acte a déjà eu lieu depuis six ans. La souveraineté ukrainienne n’est pas respectée. L’intégrité du territoire ukrainien n’est pas respectée. Et des opérations plus ou moins secrètes sont déjà menées. Non, la posture des Européens est d’avoir une gradation dans la réponse à la Russie à la dégradation en Ukraine. Après deux semaines de négociations avec la Russie, les États-Unis ont décidé que cela ne servait plus à rien et qu’il fallait désormais préparer la guerre. Je pense qu’il y a une idée du travail entre un camp qui est plus pour sonner l’alarme, les États-Unis, le Royaume-Uni et un camp qui est plus pour donner ses chances à la négociation qu’on sait, de toute façon, très difficile avec la Russie. Donc, il vaut mieux voir ceci en termes de division du travail entre Européens et Américains, plutôt qu’entre rivalités ou désaccords. D’ailleurs, c'est la principale conclusion de la réunion qui a eu lieu entre Antony Blinken et les ministres des Affaires étrangères lundi. Et il n’y a pas de différences dans les objectifs stratégiques. En revanche, il y a des différences dans la façon de parvenir à un rapport de force productif avec la Russie. C’est tout le sens de la déclaration de Josep Borrell [lundi 24 janvier, ndlr].

