Les troupes russes se massent à la frontière ukrainienne

Alors que la tension ne cesse de monter concernant une possible invasion russe en Ukraine, la Russie continue de masser des troupes et annonce des manœuvres à proximité immédiate de l’Ukraine.

L’Ukraine et l’avenir du Donbass sont au menu de discussions aujourd’hui à l’Élysée entre les conseillers français, allemand, ukrainien et russe. Les représentants du « format de Normandie » reprennent leurs négociations après une interruption de plusieurs mois et alors que la tension à la frontière russo-ukrainienne est vive et que les troupes russes, 100 000 militaires, se massent non loin des frontières Sud, Est et Nord de l’Ukraine.

L’effectif se porterait à 137 000 en prenant en compte les forces maritimes et aériennes, selon la dernière évaluation des renseignements du ministère ukrainien de la Défense, rapportée par CNN. De nombreuses formations se sont déplacées vers les frontières ukrainiennes, en particulier dans la région de Belgorod, située au nord de Kharkiv, mais aussi plus à l’ouest dans la région de Briansk où des images satellites montrent des camions militaires et des chars, à 13 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Des chasseurs SU-35 venant d’Extrême-Orient, ont atterri dans des aérodromes biélorusses, selon les images de la chaine du ministère russe de la Défense Zvezda. Officiellement, des manœuvres conjointes doivent débuter en Biélorussie, le 10 février. Des exercices militaires ont, en revanche, déjà commencé dans le Sud de la Russie, dans la région de Rostov sur le Don, à proximité du Donbass en guerre, et en Crimée : des avions de chasse, des bombardiers et 6 000 hommes y participent. La démonstration de force est impressionnante, mais Kiev relativise. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba estime que ces forces représentant une menace pour l’Ukraine, mais qu’elles sont encore en nombre insuffisant pour une offensive à grande échelle.

A cela s’ajoutent des manœuvres navales dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique et la Méditerranée.

