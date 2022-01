«Partygate» à Downing Street: pourquoi la Metropolitan Police de Londres a tardé à réagir?

La cheffe de la Metropolitan Police de Londres Cressida Dick a annoncé mardi que ses agents enquêtaient actuellement sur un certain nombre d'«événements» à Downing Street, résidence du Premier ministre Boris Johnson.

La police de Londres ouvre une enquête sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements. « Garden parties », repas de Noël, goûters d’anniversaire : il y en aurait eu au moins 19 sur ces deux dernières années.

De notre correspondante à Londres,

Les premières révélations datent d’il y a deux mois. Pour se justifier du délai de réaction, Cressida Dick, la patronne de police de Londres, a expliqué que de manière générale, les enquêteurs ne se penchaient pas a posteriori sur des infractions qui auraient dû être sanctionnées sur le coup d’une amende.

Une inégalité de traitement qui choque les Britanniques

Mais les Britanniques ont du mal à admettre que des entorses aux restrictions sanitaires puissent être impunies. Certains ont d’ailleurs entamé des recours, contre les amendes reçues pendant les confinements, en utilisant les mêmes justifications que le Premier ministre : « je ne savais pas que je violais les règles », « personne ne m’a dit que c’était mal » ou « c’était une réunion de travail ». Pour expliquer ce revirement, Cressida Dick explique que la crédibilité et la légitimité de la Metropolitan Police de Londres, la Met, étaient menacées et soutient que la police opère en toute impartialité, malgré ses excellentes relations avec Downing Street.

Une enquête avait déjà été ouverte au sujet des fêtes, mais il s'agissait d'une enquête administrative, menée par la haute fonctionnaire Sue Gray en interne. Même si cette investigation est bienvenue, et que Sue Gray jouit d’une solide réputation, les Britanniques gardent en tête qu’elle est sous les ordres de Boris Johnson, en tant que fonctionnaire… Et qu’elle n’a aucun pouvoir, autre que celui de rapporter les faits. Cette enquête interne, va nourrir l’enquête judiciaire.

Des preuves qui n'en finissent plus de tomber

L’une des raisons pour lesquelles la Met a tardé, c’est qu’elle voulait s’assurer de pouvoir recueillir des preuves. Or des preuves, Sue Gray en accumule. Des courriels, des SMS, les vidéos de surveillance… Et des témoignages des officiers chargés de la sécurité de Downing Street : cela a été sans doute la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ! Que des policiers rapportent les infractions dont ils ont été témoins, sans intervenir ou sanctionner. La crédibilité de la police était à nouveau mise à mal.

Quelles sanctions pour Boris Johnson ?

Judiciairement, le Premier ministre pourrait être interrogé par la police. Si les infractions sont avérées, il pourrait se voir imposer une amende. Les conséquences de l’enquête de Sue Gray, par contre, sont moins évidentes. Son rôle n’est pas d’imposer une sanction quelconque mais de dire si oui ou non, les événements à Downing Street relevaient de l’infraction. Son enquête pourrait être publiée dans les jours qui viennent – la police n’y voit pas d’inconvénient.

Les députés conservateurs attendent ses conclusions pour décider de retirer ou non leur confiance à Boris Johnson – s’ils sont plus de 54, le parti conservateur pourra choisir un nouveau leader. L’opposition demande le départ du Premier ministre, au nom de la moralité (les gouvernants ne peuvent pas enfreindre les règles qu’ils fixent eux-mêmes, estiment-ils). Pour l’instant et depuis deux semaines, un temps très long en politique, le chef du gouvernement semble complètement imperméable aux appels à la démission.

