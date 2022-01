Avortement: la mort d'Agnieszka suscite l'émoi en Pologne

Cette Polonaise de 37 ans, enceinte de jumeaux, a dû garder un des fœtus qui était décédé pendant sept jours dans son corps. Les médecins refusait d’intervenir tant que l’autre vivait encore… Pour les ONG, c’est une conséquence directe de l’interdiction, il y a tout juste un an, de l’avortement en cas de grave malformation du foetus, même mortelle. Hier soir, un rassemblement a eu lieu à Varsovie en hommage à Agnieszka.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

Devant les grilles du Tribunal constitutionnel, quelques dizaines de personnes, en majorité des femmes, sont rassemblées, allumant des bougies posées sur sol. Parmi elle, Sofia, âgée de 24 ans.

« Il y a un slogan qui accompagne nos manifestations qui est “pas une de plus”. Mais je me demande en fait : "combien d'autres femmes y aura-t-il en plus?” Car Agnieszka n’est ni la première, et j'en ai bien peur, ni la dernière à qui cela arrivera… et ça me terrifie. »

Depuis un an, la loi oblige les Polonaises à mener à terme leur grossesse, même si leur foetus n’est pas viable. Le recours aux associations aidant les femmes à avorter, notamment grâce à des pilules abortives ou dans des cliniques à l'étranger, a explosé. L’ONG Avortement sans frontière a reçu cinq fois plus d’appels que l’an dernier. Une loi qui a aussi changé les perspectives de Magda, 32 ans…

« Mes amies et moi avons été influencées par cette loi cruelle car nous sommes désormais vraiment, vraiment sûres que nous ne voulons pas devenir mère dans ce pays, car cela est trop dangereux. »

Selon les ONG, la loi a eu aussi un effet paralysant sur les médecins, qui craignent d’éventuelles poursuites s’ils pratiquent un avortement. Même dans les cas théoriquement légaux, comme lorsque la vie et la santé de la femme sont en danger.

