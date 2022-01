Covid-19: le Royaume-Uni abandonne masque et passe sanitaire

Masque dans les lieux publics, télétravail, visites en maisons de retraite... L’Angleterre a levé l’essentiel de ses restrictions ce jeudi. RFI s’est rendue dans le quartier d’affaires de la City, où les Londoniens n’ont quand même pas tout à fait retrouvé la vie d’avant.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Comme beaucoup de travailleurs à la City, Mo a pu abandonner le télétravail cette semaine. Le jeune homme est surpris par le peu de monde dans les rues. « Je m’attendais à ce qu’il y ait plus de gens dehors, commente-t-il. Mercredi soir, c’était complètement désert. C’est peut-être dû au froid, je ne sais pas. »

Pourtant, chez Urban Barrista, toutes les tables sont occupées. Mais Andy s’attend à ce que la City, quartier de la finance et des boutiques de luxe, ne soit plus aussi bourdonnante qu'avant. « Aujourd’hui, c’est notre meilleure journée depuis notre ouverture en décembre, explique-t-il. Mais les gens à qui je parle me disent que, même s’ils reviennent au bureau, leur patron les laisse travailler de manière hybride : trois jours chez eux, deux ici par exemple. »

Le port du masque reste obligatoire dans les transports

Après avoir mis un terme, il y a une semaine, à la recommandation de travailler chez soi pour ceux qui le peuvent, l'Angleterre abandonne à présent les autres restrictions introduites en décembre face à la déferlante de cas Omicron : obligation du port du masque en intérieur dans les lieux publics et du passeport vaccinal pour les événements accueillant un public nombreux. Le gouvernement a en outre annoncé jeudi que les résidents de maisons de retraite pourront recevoir un nombre illimité de visiteurs à partir de lundi. Le maire de Londres Sadiq Khan a toutefois annoncé maintenir l'obligation du port du masque dans les transports en commun dans la capitale. Certaines chaînes de supermarchés comme Sainsbury's, Waitrose ou Morrisons le demandent aussi à leurs clients.

Pour Craig, agent de sécurité dans une banque, il fallait lever les restrictions ; elles n’étaient plus respectées. « Les gens ont fait de moins en moins attention au cours de la pandémie, affirme-t-il. Bien sûr, il y a quand même plus de monde dans les transports ce matin. Et chez nous, le masque reste obligatoire. »

Les restaurants et magasins peuvent continuer de demander aux clients de rester masqués. Le gouvernement en appelle au bon sens.

