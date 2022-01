Covid-19: malgré une poussée d'Omicron, le Danemark lève ses restrictions sanitaires

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a annoncé mercredi 26 janvier la levée de quasi toutes les restrictions liées au Covid-19 à compter du 1er février. AP - Mads Claus Rasmussen

Fin du confinement des non-vaccinés en Autriche, réouverture des bars et restaurants aux Pays-Bas, fin des tests obligatoires pour les voyageurs vaccinés au Royaume-Uni... Poussée par les formes plus bénignes de Covid-19 induites par Omicron, l’heure est en Europe à une levée des restrictions sanitaires. Et c’est le Danemark qui va le plus loin.