La Catalogne abandonne le passe sanitaire jugé inefficace face à Omicron

La région espagnole de Catalogne a décidé de lever presque la totalité de ses restrictions grâce à une pression hospitalière moins forte, et ce malgré un fort taux de contamination.

La mesure aura duré à peine deux mois. La Catalogne a finalement décidé de retirer, à partir de ce vendredi, l’obligation de présenter un passe sanitaire pour entrer dans les bars, restaurants, salles de sport et maisons de retraite, rapporte notre correspondante à Barcelone, Elise Gazengel.

Le taux d'infection au Covid dans cette région fortement dépendante du tourisme est supérieure à la moyenne nationale. La Catalogne, qui compte 7,7 millions d'habitants, avait instauré le passe vaccinal fin novembre. La mesure, plus stricte que dans la capitale Madrid, est contestée depuis et a donné lieu à de nombreuses manifestations.

Peu efficace face à la contagiosité élevée d'Omicron

Le nombre de cas de contamination reste toujours très élevé dans la région, mais la décision de supprimer le passe sanitaire a été motivée par un rapport du conseil scientifique local prouvant qu'avec le variant Omicron, une part importante de la population peut être infectée indépendamment de son état vaccinal ou avoir déjà eu le Covid. Le gouvernement régional estime donc que le passe sanitaire n'est plus utile.

Autre allégement des restrictions dès ce vendredi : les jauges dans la restauration, culture ou le sport seront levées ainsi que l'interdiction des réunions de plus de dix personnes. Le couvre-feu qui était en vigueur entre 1h et 6h du matin à Barcelone et dans une grande partie de la région depuis fin décembre a quant à lui été levé le week-end dernier.

En quelques jours, grâce à une baisse de la tension hospitalière, la Catalogne se défait donc de la plupart des restrictions : seuls le port du masque et la fermeture des boîtes de nuit sont toujours en vigueur dans la région.

Taux de vaccination élevé en Espagne

Ailleurs en Espagne, où les régions sont compétentes en matière de santé, certaines ont instauré un passe sanitaire pour rentrer dans certains lieux publics.

Malgré un taux de vaccination élevé, avec 90,7 % de la population de plus de 12 ans entièrement vaccinée, les cas de coronavirus ont explosé depuis la fin décembre en Espagne, qui possède l'un des taux d'incidence les plus élevés d'Europe.

