La Russie va-t-elle livrer des armes aux séparatistes ukrainiens?

Ce mercredi 26 janvier, le parti Russie unie, majoritaire au Parlement russe, a adressé une demande au président Vladimir Poutine pour équiper les forces des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk.

Avec notre correspondant à Moscou, Léo Vidal-Giraud

Y aura-t-il des armes russes aux mains des séparatistes ukrainiens ? C'est en tout cas ce que réclame le parti Russie unie. La demande relève de la posture politique, car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Parlement russe. Mais elles donnent, le cas échéant, une nouvelle option au Kremlin pour faire monter encore plus la pression sur Kiev.

Le gouvernement russe n’a pas semblé donner suite aujourd’hui aux requêtes de ses députés, mais n’a pas non plus exclu cette éventualité. Si c’est le cas, alors il s’agira probablement d’artillerie, de matériel anti-aérien et de guerre électronique pour contrer en particulier les nouveaux drones que la Turquie a vendus à l’Ukraine.

Mais déployer des équipements de ce type dans le Donbass n’a pas vraiment de sens d’un point de vue tactique. Ce sont des armes à longue portée, elles peuvent tout à fait opérer depuis le territoire russe. Si cela se fait, il s’agirait plutôt de mesures de dissuasion, pour empêcher l’armée ukrainienne d’attaquer les séparatistes.

En tout cas, d’éventuelles livraisons d’armes ne seraient sans doute pas un prélude à une invasion. La ligne de front au Donbass est très fortifiée, elle est lourdement minée. C'est sans doute la pire des options pour lancer une offensive majeure.

Alors, considèrent les spécialistes, si la Russie décide effectivement d’armer les séparatistes, ce serait plutôt pour conserver un équilibre tactique et éventuellement, fixer le plus de troupes ukrainiennes sur place en vue, peut-être, d’une offensive sur un autre front.

