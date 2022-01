Ukraine: Berlin annonce que les sanctions contre la Russie viseront Nord Stream 2

Le gazoduc germano-russe Nord Stream 2 fera-t-il partie des sanctions éventuelles contre la Russie en cas d'attaque de Moscou contre l'Ukraine ? La ministre allemande des Affaires étrangères a voulu ce jeudi clarifier la position de son pays.

Devant le Bundestag, Annalena Baerbock a clarifié la position du gouvernement allemand sur le gazoduc germano-russe. « Nous travaillons avec nos alliés à un paquet de sanctions fortes qui couvre plusieurs aspects, y compris Nord Stream 2 », a déclaré la ministre des Affaires étrangères écologiste.

La cheffe de la diplomatie comme son parti ont toujours critiqué le projet pour des raisons géopolitiques et énergétiques, et plaidé pour une plus grande fermeté à l’égard de Moscou, rappelle notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. La position des sociaux-démocrates, aussi membres du gouvernement de coalition, a en revanche été moins nette. La presse allemande a ces derniers jours souvent titré sur « le problème russe » du SPD, évoquant des prises de position jugées trop conciliantes de responsables sociaux-démocrates à l’égard de Moscou. Cela concernait aussi le gazoduc.

Le chancelier Olaf Scholz avait repris dans un premier temps à son compte les déclarations traditionnelles d’Angela Merkel à propos d’un projet présenté d’abord comme un investissement privé des sociétés qui le soutiennent. Olaf Scholz a depuis modifié sa position et n’exclut plus que des sanctions contre la Russie en cas d’agression contre l’Ukraine frappe Nord Stream 2.

« Tant qu'on parle, on ne tire pas »

Ce gazoduc, qui doit acheminer du gaz russe en Allemagne et en Europe via la mer Baltique, en contournant l'Ukraine, est achevé. Mais sa mise en service reste actuellement bloquée par le régulateur énergétique allemand, pour des raisons juridiques.

Sur les tensions actuelles autour de l'Ukraine, Annalena Baerbock a néanmoins insisté sur la nécessité dans l'immédiat de se concentrer sur les négociations en cours pour tenter d'obtenir une désescalade de Moscou, soupçonné de préparer une invasion. « Tant qu'on parle, on ne tire pas », a-t-elle lancé à la tribune de la chambre des députés.

Berlin doit toutefois faire face à de nombreuses critiques pour son positionnement jugé trop souple avec Moscou. Le gouvernement allemand refuse de livrer des armes à Kiev, contrairement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et il a dû récemment limoger le chef de sa marine nationale, qui avait soutenu la position russe.

