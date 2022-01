À la Une: jeux de puissance entre Moscou et l’Otan en mer Noire

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

La crise entre Moscou et les Occidentaux au sujet de l’Ukraine a de nouveau braqué les projecteurs sur l’enjeu stratégique qu’est la mer Noire. Dans le contexte des tensions actuelles, cet espace maritime pourrait devenir le théâtre d’un conflit aéronaval de grande ampleur. Les inquiétudes croissent en Bulgarie comme en Roumanie.

La Roumanie doit être « préparée pour le scénario d’une attaque » en Ukraine, a mis en garde le président roumain Klaus Iohannis, qui demande un renforcement des capacités de défense sur le flanc est de l’Otan. Plus douce à l’égard de la Russie, la Bulgarie préfère parler diplomatie et désescalade, mais le gouvernement de Kiril Petkov se prépare à toutes les éventualités.

Itinéraire d'esclaves sexuelles de Roumanie au Royaume-Uni

Dans une enquête intitulée Sold : Sex slaves next door, la BBC révèle comment de jeunes Roumaines se retrouvent prises dans l’industrie du sexe au Royaume-Uni, captives et forcées de fournir des services sexuels. Un itinéraire qui commence, la plupart du temps, lorsqu'elles sont encore enfants en Roumanie, où les autorités préfèrent fermer les yeux sur un phénomène d’autant plus effrayant qu’il est difficile d’en mesurer l’ampleur.

Le gouvernement albanais a fermé les écoles du pays pour au moins trois jours cette semaine : avec des températures descendant à -18°C la nuit, les infrastructures sont insuffisantes pour que les enfants puissent étudier en sécurité. Les parents protestent et dénoncent le manque chronique d’investissements dans l’éducation.

Pollution : face à l'urgence, la mobilisation

La pollution de l’air dans les Balkans est un fléau qui provoque des milliers de morts par an, plus de 30 000 dans la région, selon l’Agence européenne de l’Environnement. Elle contribue également à réduire l’espérance de vie de 0,4 à 1,3 an et coûte des milliards d’euros en dépenses de santé. La principale source sont les vieilles centrales à charbon dont les pays des Balkans dépendent encore pour produire leur électricité. Comment sortir du charbon ? Pour l'instant, la plupart des gouvernements de la région n'ont pas de plan.

En Serbie, une nouvelle coalition écologiste et citoyenne baptisée Moramo (« Nous devons ») s'est formée pour se présenter aux prochaines élections locales du 3 avril. Leur objectif : lutter « contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols et pour la protection des biens naturels, publics et culturels, pour la justice sociale, en faveur d’une meilleure éducation, de la décentralisation, du développement économique local ». Elle regroupe le parti citoyen Ne davimo Beograd, le mouvement Soulèvement écologique, le parti Ensemble pour la Serbie et la plateforme civique Aktion.

Depuis trente ans, le Monténégro se définit comme un « État écologique ». Pourtant, autour des villes, le long des routes, mais aussi des rivières comme au cœur des montagnes, les déchets s’accumulent. À Nikšić, des « écopatriotes » volontaires ont décidé de prendre les choses en main. Reportage.

