Allemagne: 125 employés homosexuels de l'Église dénoncent les discriminations dont ils sont victimes

Une centaine de catholiques LGBT+, employés de l'Église ou engagés dans leur paroisse, ont fait leur «coming out» en Allemagne, dénonçant la « discrimination et l'exclusion» qu'ils subissent. KEYSTONE (illustration)

C’est le plus grand coming out que l’Église catholique ait jamais connu. Ce lundi 24 janvier, 125 personnes, des prêtres, des professeurs de religion, des employés de l’Église ont officiellement rendu publique leur homosexualité en Allemagne. Le manifeste « out in church » veut mettre fin aux discriminations dont ces personnes, qui risquent par là leur emploi, sont victimes.