Allemagne: le parti d'extrême droite AfD perd son co-président

Jörg Meuthen a annoncé ce vendredi qu'il abandonnait ses fonctions et quittait le mouvement. L'aile la plus radicale de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) peut se frotter les mains.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Comme la révolution, la radicalisation dévore également ses enfants. L’histoire de l’Alternative pour l’Allemagne depuis sa création en 2013 est faite de soubresauts, de guerres internes et de putschs. Après six ans et demi à la tête du parti, Jörg Meuthen, qui était de plus en plus en minorité, jette l’éponge.

Le sexagénaire abandonne la direction du parti et rend sa carte de membre. Il conserve son mandat de député européen. « Le cœur du parti bat aujourd’hui très loin à droite et s’éloigne des fondements de l’ordre libéral et démocratique », a déclaré Jörg Meuthen, évoquant « des relents totalitaires » au sein de l’AfD. Une allusion aux prises de position de l’aile la plus radicale.

Victime de ses anciens alliés

Une mouvance avec laquelle Jörg Meuthen a volontiers travaillé dans le passé et qu’il a soutenue. Le coprésident du parti qui avait annoncé qu’il ne se représenterait pas, a été victime de ses anciens alliés. Il souhaitait faire de l’AfD un parti plus présentable et moins extrémiste qui ne se réduirait pas à des provocations et des coups politiques.

Le mouvement, plus que jamais secoué par des crises internes, est en perte de vitesse et menacé d’une surveillance encore plus large par l’Office fédéral de protection de la Constitution.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne