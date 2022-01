«Partygate» à Downing Street: pourquoi l'enquête interne n'est toujours pas publiée

Alors qu'il est attendu depuis la semaine dernière, le rapport de Sue Gray sur les fêtes à Downing Street auxquelles le Premier ministre Boris Johnson aurait participé durant les confinements pourrait ne pas être publié dans les délais prévus.

Il était attendu la semaine dernière, puis lundi, mercredi, jeudi... Au Royaume-Uni, les jours passent et le rapport de la haute fonctionnaire Sue Gray sur les fêtes à Downing Street auxquelles aurait participé Boris Johnson n'a toujours pas été rendu public.

Il est pourtant prêt depuis le milieu de semaine, rapporte notre correspondante à Londres, Émeline Vin. Mais il est en train d’être épluché par la police, qui a elle-même ouvert une enquête sur certaines des fêtes de la résidence du Premier ministre. La Metropolitan Police a demandé à Sue Gray de « faire des références minimes » aux événements couverts par l’investigation judiciaire pour ne pas porter préjudice à l’intégrité du processus. Et ce alors qu'elle avait assuré à l'ouverture de son instruction que les conclusions de l’enquête interne pouvaient être publiées.

La publication de ce rapport sur les pots de départ, garden parties et fêtes de Noël ou d'anniversaire organisés dans la résidence principale du chef du gouvernement en 2020 et 2021 tient en haleine depuis plusieurs jours la presse et la classe politique britannique. Mais c'est donc un rapport largement édulcoré qui risque d'être dévoilé, privé de ses conclusions sur les événements retenus par la police comme les plus susceptibles d'avoir enfreint les confinements. À moins que sa publication ne soit suspendue jusqu'aux conclusions des forces de l'ordre, ce qui peut prendre plusieurs mois.

Soupçons de dissimulation

Immédiatement, les partis de l'opposition ont exigé sa publication, dans son intégralité et sans censure. Sur Twitter, le leader du parti indépendantiste SNP au parlement, Ian Blackford, a déploré « ce qui ressemble de plus en plus à une dissimulation de la vérité ». Les familles des victimes du coronavirus sont offusquées également. Pour la porte-parole de l'association Covid-19 Bereaved Families for Justice, la police a « brisé la confiance du public, d'abord en refusant d'enquêter sur ces violations flagrantes de la loi, et maintenant en demandant qu'une autre enquête cache les illégalités les plus graves survenues à Downing Street ».

Ces fêtes ont plongé Boris Johnson dans une grave crise qui menace son maintien à son poste, les appels à la démission s'étant multipliés jusque dans la majorité conservatrice. Beaucoup de députés de son camp attendent la publication du rapport interne pour décider de tenter de l'évincer ou non par le biais d'un vote de défiance.

Même si la polémique paralyse l’action du gouvernement, Boris Johnson profite naturellement de ce délai, lui qui refuse de démissionner pour l’instant et alors que l’intérêt public pour le « Partygate » commence à s’essouffler.

