Ukraine: Macron et Poutine s'entendent «sur la nécessité d'une désescalade»

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, ici au Kremlin le 15 juillet 2018.

En pleine montée des tensions aux frontières de l'Ukraine, les présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus ce vendredi 28 janvier par téléphone.

La conversation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a duré plus d'une heure. À l'issue de l'entretien, l’Élysée ne le cache pas : d'importants désaccords subsistent entre la France et la Russie au sujet de la crise ukrainienne. Car Vladimir Poutine maintient sa version. D’après le président russe, les troubles actuels sont à imputer à l'Otan qui s'est rapprochée ces dernières années des frontières de la Russie.

« Les réponses des États-Unis et de l’Otan n’ont pas tenu compte des inquiétudes de la Russie », a ainsi confié le chef du Kremlin au locataire de l'Élysée. Allusion aux lettres envoyées cette semaine par Washington et l'Alliance atlantique à Moscou qui opposent une fin de non-recevoir aux exigences de la Russie, à savoir la fin de la politique d'élargissement de l'Otan et un retour de ses déploiements aux frontières de 1997. Vladimir Poutine a dit vouloir étudier ces réponses avant de décider d’actions futures. « Nous avons besoin que la Russie respecte la souveraineté des États », a rétorqué Emmanuel Macron.

Poutine favorable à la poursuite du dialogue

L'entretien entre les deux dirigeants a néanmoins « permis de s'entendre sur la nécessité d'une désescalade », rapporte l'Élysée. « Le président Poutine n'a exprimé aucune intention offensive (...). Il a dit très clairement qu'il ne cherchait pas la confrontation ».

Vladimir Poutine reste ainsi convaincu de la nécessité du dialogue, qu’il s’agisse de redéfinir l’architecture de la sécurité européenne comme d’initier une désescalade sur le front ukrainien, rapporte notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Sur le conflit dans l'Est ukrainien, où des séparatistes prorusses s'opposent depuis 2014 à Kiev, le président russe a lui-même insisté sur le format existant de pourparlers (dit de Normandie) qui rassemble la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France et vise à la mise en œuvre des accords de paix de Minsk de 2015,

Enfin, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont acté leur proximité sur la renégociation de l’accord sur le nucléaire iranien. Le communiqué du Kremlin précise encore que les deux hommes ont prévu de rester en contact étroit et que le dialogue franco-russe se poursuivrait sur l’ensemble des questions de sécurité européennes.

