Crise ukrainienne: Boris Johnson plaide pour une solution diplomatique

Londres appelle Moscou à « reculer ». Boris Johnson veut régler la crise ukrainienne diplomatiquement. Il doit parler à Vladimir Poutine et se rendre dans la région ; une visite qui permet au Premier ministre d’exister sur la scène internationale et d'esquiver les tensions dans son propre pays.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Atténuer « l’agression croissante de la Russie », ce sont les mots de Boris Johnson dont l’élan à international grandit à mesure que sa réputation chute dans son pays. Le gouvernement est paralysé par l’enquête sur les fêtes organisées à Downing Street pendant le confinement.

De nouvelles options défensives ?

Alors, le Premier ministre britannique compte bien jouer un rôle dans la crise ukrainienne et exister aux côtés des États-Unis et de l’Union européenne. Ce week-end, il hausse le ton et demande à ses conseillers d'envisager de nouvelles options défensives, comme augmenter le nombre de militaires britanniques dans la région. Les sanctions contre la Russie en cas d’attaque devraient aussi être durcies.

Il a participé à une réunion téléphonique cette semaine avec Joe Biden et des dirigeants européens. Sa ligne de conduite : renforcer la dissuasion pour éviter « une effusion de sang ».

Le ministre de la Défense britannique Ben Wallace doit rencontrer son homologue russe, et Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, devrait se rendre à Moscou. Mais dans les deux cas, aucune date n’est annoncée.

