Turquie: Erdogan limoge le chef de l'agence nationale des statistiques pour ses données sur l'inflation

Le président turc a limogé ce samedi le chef de l’agence nationale des statistiques, critiqué depuis la publication début janvier des données qui placent le taux d’inflation annuel à son plus haut niveau en 19 ans. Adem ALTAN AFP

Le président turc a limogé ce samedi 29 janvier le chef de l’agence nationale des statistiques (Tuïk). Il était critiqué depuis la publication début janvier des données qui placent le taux d’inflation annuel à son plus haut niveau en 19 ans. Ce taux record met le chef de l’État turc dans une position difficile à un an et demi des prochaines élections.