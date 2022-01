Ukraine: le chef de la diplomatie française à l'offensive avec l'Allemagne

Jean-Yves Le Drian arrive pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, lundi 24 janvier 2022, sur les tensions autour de l'Ukraine. AP - Virginia Mayo

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les autorités ukrainiennes ont appelé samedi 29 janvier les Occidentaux à faire preuve de « vigilance et de fermeté » dans leurs négociations avec la Russie, accusée d'avoir massé des troupes à la frontière en vue d'une invasion. Les ministres des Affaires étrangères français et allemand se rendront en Ukraine les 7 et 8 février. Jean-Yves Le Drian affirme la volonté française d'être solidaire avec Kiev, tout en œuvrant pour la désescalade.