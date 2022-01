Italie: que pensent les italiens de la réélection du président Mattarella?

La réélection par le Parlement italien du président Mattarella, 80 ans, a surpris des citoyens. À terme, Sergio Mattarella aura été chef de l’État pendant 14 ans, ce qui n’est pas dans l’esprit de la Constitution. Mais avec lui, le gouvernement de Mario Draghi est confirmé. L'Italie a choisi la continuité.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Tréca

Après avoir vu pendant toute une semaine les partis politiques incapables de se mettre d’accord sur divers successeurs possibles à Sergio Mattarella, les Italiens sont plutôt soulagés.

« C'est un homme équilibré, donc il n'y a pas quelqu'un qui a gagné, c'est l'Italie qui a gagné », estime un homme.

« C’est la meilleure solution. Bien sûr, ce n’est pas un président très jeune, mais il me semble très brillant, très présent, donc je souhaite que le couple Mattarella-Draghi me donne – aussi sur le plan international – un minimum de sécurité », explique une femme.

« On s’attendait peut-être à un nouveau président, parce que Sergio Mattarella avait dit qu’il ne voulait pas aller plus loin. Mais ça va bien aussi comme ça », conclut une autre Italienne.

« Je suis désolée, on n’a peut-être pas respecté sa volonté de se retirer et de profiter autrement de la vie. Il a confirmé ce qu’on voyait chez lui pendant son premier mandat : le sérieux et le sens des responsabilités », salue une Romaine.

Les plus jeunes sont moins enthousiastes. Évoquant l’immobilisme de l’Italie, un pays de vieux selon eux, ils n’ont pas voulu répondre à nos questions. Trop fâchés, ou trop déçus.

