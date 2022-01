Législatives anticipées aux Portugal: nette victoire du Premier ministre socialiste Antonio Costa

Le Premier ministre portugais sortant et chef du Parti socialiste (PS) Antonio Costa à son siège de campagne à Lisbonne ce dimanche 30 janvier 2022, avant les résultats des élections.

Le Parti socialiste du Premier ministre Antonio Costa, 60 ans, est arrivé largement en tête des élections législatives anticipées portugaises, ce dimanche 30 janvier. Mais il pourrait ne pas obtenir la majorité absolue. Ces élections sont par ailleurs marquées par une percée de l'extrême droite.

Publicité Lire la suite

Favoris, puis en mauvaise posture et finalement victorieux. Les derniers jours avaient laissé penser qu'un effondrement des socialistes était possible au Portugal, mais il n'en est rien, observe notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy.

Abandonné en octobre dernier par ses alliés d'extrême gauche et les communistes, sur un désaccord autour du projet de budget, ce qui a provoqué la convocation de ces législatives, Antonio Costa a pris sa revanche, ce dimanche.

Le vote utile semble avoir profité aux socialistes, tandis que la gauche radicale s'effondre en tant que groupe parlementaire à l'Assemblée.

Selon des projections publiées à la sortie des urnes par trois télévisions nationales, le PS est arrivé en tête avec 37 à 42,5% des voix. Il pourrait ainsi élire entre 100 et 118 députés sur un total de 230, améliorant donc potentiellement son score de 2019 (36,3%, 108 députés).

Mais il pourrait, comme à l'époque, rester en deçà de la majorité absolue de 116 députés, il est encore difficile de le savoir à ce stade. Le cas échéant, l'ancien maire de la capitale devrait alors trouver des soutiens au Parlement, ce qui n'est pas gagné d'avance.

►À relire : Au Portugal, des législatives anticipées au résultat plus qu'incertain

Antonio Costa pourrait se tourner vers l'une des deux autres formations de gauche, pour pouvoir gouverner – il faudra aussi compter sur les quatre députés élus par les Portugais de la diaspora.

Au regard des projections publiées à la sortie des urnes, le Parlement devrait en effet rester à gauche, le Bloc de gauche totalisant trois à dix sièges et la coalition communistes/écologistes entre trois et huit autres.

Quant au principal parti d'opposition, le Parti social-démocrate (PSD, droite) de Rui Rio, ancien maire de Porto âgé de 64 ans, il a manqué sa chance, arrivant deuxième avec 27 à 35% des voix, ce que devrait lui rapporter entre 75 et 95 sièges.

La surprise vient de l'extrême droite : avec six à 14 élus et jusqu'à 8,5% des voix, le parti antisystème Chega (« assez »), présidé par André Ventura, pourrait être propulsé au rang de troisième force politique du pays, alors qu'il ne comptait qu'un seul député jusqu'ici. Il pourrait former un groupe parlementaire à partir de sept députés.

Un véritable changement dans la vie politique portugaise. Depuis la fin de la dictature en 1974, et jusqu'au scrutin de 2019, ce pays de 10 millions d'habitants ne comptait toujours pas de parti d'extrême droite au Parlement. Le vote contestataire qu'il représente devra être pris en compte par le prochain gouvernement.

►Réécouter : Au Portugal, « ce qui a été problématique, ce sont les orientations sociales du budget 2022 »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne