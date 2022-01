Crise ukrainienne: pour Moscou, Kiev tente d'apaiser les tensions face aux menaces de Washington

La réunion du Conseil de sécurité de ce 31 janvier est le plus souvent décrite comme une volonté de faire peur à Moscou. REUTERS - MAXIM ZMEYEV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Suite aux tensions entre la Russie et les Occidentaux, le Conseil de sécurité de l’ONU va donc se réunir ce lundi 31 janvier à la demande des États-Unis. « Le Conseil de sécurité est uni. Nos voix sont unies pour demander aux Russes de s’expliquer », a affirmé, dimanche, sur ABC, l’ambassadrice américaine à l’ONU. À Moscou, on souligne tout autant que ce rendez-vous les déclarations du président ukrainien et ce qui est présenté comme une prise de distance avec les États-Unis.