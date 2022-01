Hongrie: le gouvernement hongrois plafonne les prix de six produits alimentaires

Un vendeur de produits alimentaires, sur un marché de Budapest, en novembre 2021. AP - Laszlo Balogh

Afin de lutter contre une inflation galopante – +7,4% sur un an –, le gouvernement hongrois plafonne les prix de six produits alimentaires de base à partir de ce mardi 1er février. Les prix devront revenir à leur niveau du 15 octobre 2021. Tous les commerces alimentaires devront afficher un communiqué du gouvernement annonçant ces mesures, et intitulé « Stop aux prix ! », sous peine d’une amende. À l’approche des élections législatives du 3 avril prochain, le gouvernement multiplie les cadeaux aux électeurs. À l’automne, il avait déjà plafonné le prix des carburants. Le gel des produits alimentaires de base est un cadeau pour les petits retraités, le noyau dur des électeurs de Viktor Orban.