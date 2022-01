Royaume-Uni: l'attaquant de Manchester Mason Greenwood arrêté pour viol après des accusations

Mason Greenwood, l’attaquant anglais de Manchester United, est accusé de viol et d’agression. Il a été arrêté ce 30 janvier par la police britannique et placé en garde à vue; des allégations liées à la publication d’images sur Instagram par la femme qui l’accuse.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

« Pour tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait », telle est la légende qui accompagne la publication de la jeune femme.

Elle a diffusé des photos d’elle, le visage en sang, des bleus sur les jambes et une vidéo dans laquelle on entend un homme la menacer. Elle écrit qu’il l’a battue et forcée à avoir un rapport sexuel.

La police a lancé une enquête après avoir été informée des images circulant sur les réseaux sociaux ; elles ont depuis été supprimées.

Écarté du club « jusqu’à nouvel ordre »

En attendant, le jeune attaquant de 20 ans reste en détention. Manchester United a déclaré que Greenwood ne retournerait pas à l'entraînement et ne jouerait aucun match « jusqu’à nouvel ordre ». Le club ajoute qu’il ne « tolère pas la violence, quelle qu’elle soit », mais ne fera aucun commentaire tant que les faits ne sont pas établis.

Ces accusations tombent au moment où Benjamin Mendy, le joueur français de Manchester City, attend son procès pour viol. Il devrait avoir lieu cet été.

