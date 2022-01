Ukraine: ambiance tendue au Conseil de sécurité de l'ONU

Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

Le Conseil de sécurité s’est réuni lundi après-midi 31 janvier l’ONU à propos de la crise en Ukraine. La Russie a tenté d’empêcher la tenue de cette réunion, mais n’a pas réuni les soutiens nécessaires. Et l’ambiance était assez tendue tout au long de la séance.

Avec notre correspondante à New York, Carie Nooten

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia, qui a tout fait pour empêcher que cette réunion se tienne, a attaqué les États-Unis directement, et n’a répondu à aucune question de ses collègues diplomates comme l’a fait remarquer l’ambassadrice américaine Thomas-Greenfield. Puis il a quitté la salle du Conseil avant même que son homologue ukrainien ne prenne la parole. Pressé pour un autre rendez-vous, a-t-il dit, avant de s’arrêter 15 minutes avec la presse.

L'Ukraine espère une solution diplomatique

L’ambassadeur ukrainien Sergiy Kyslytsya a ainsi exprimé toute sa frustration quant au système onusien : il espère toujours une solution diplomatique, et que les membres de l’ONU s’impliquent plus. « Tout le monde souffrirait d’une guerre », a-t-il affirmé. Il a rappelé à la fois l’inaction de l’organisation en 2014, et qu’un conflit en 2022 aurait des conséquences au-delà des frontières de son pays.

Le Conseil discutera à nouveau de l’Ukraine dans deux semaines, lors d’une réunion régulière consacrée aux Accords de Minsk visant à pacifier le Donbass.

