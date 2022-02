Covid en Italie: un nouveau décret-loi adopté pour continuer de combattre le virus

L'Italie a enregistré le 31 janvier 57715 nouvelles contaminations et 349 décès.

Le chef du gouvernement Mario Draghi ne veut pas perdre de temps à un moment clef pour la reprise post- Covid. Lundi 31 janvier, il a présidé le premier Conseil des ministres après la réélection de Sergio Mattarella. Un nouveau décret-loi a été adopté pour continuer de combattre très activement le Covid-19. Toutefois, compte tenu du ralentissement de la circulation du virus dans ce pays où 81% de la population est vaccinée deux fois et où 56% a reçu sa troisième dose, les mesures pour les voyageurs en provenance d'un autre pays de l'UE seront allégées dès ce mardi.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

À partir de ce 1er février, le passe sanitaire italien renforcé, obtenu avec une ou deux doses de vaccin, aura une durée limitée à six mois.

Ce sésame, ou un certificat de guérison ou encore un test négatif, sera aussi nécessaire pour accéder aux commerces de détail, à la poste ou dans une banque. L'obligation du port du masque en extérieur et la fermeture des discothèques sont prolongées jusqu'au 10 février.

►À lire aussi : Covid en Italie: un certificat de vaccination obligatoire dans les transports

Des sanctions pour les plus de 50 ans

Et le gouvernement serre la vis pour les plus de 50 ans, soumis à l'obligation vaccinale depuis le 7 janvier. Ceux qui n'ont pas reçu leur première dose, ou ne sont pas en possession d'un certificat de guérison, devront payer une amende de 100 euros s'ils ne travaillent pas. S'ils sont actifs, ils devront présenter leur passe sanitaire renforcé au travail à partir du 15 février, sous peine d'être privés de leur fonction et de leur salaire.

Enfin, bonne nouvelle pour les voyageurs en provenance d'un autre pays européen : avec un passe vaccinal ou un certificat de rétablissement, ils ne devront plus se soumettre à un test de dépistage avant leur arrivée en Italie. Le pays a enregistré le 31 janvier 57 715 nouvelles contaminations et 349 décès.

