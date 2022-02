Pédophilie dans l'Église en Espagne: le ministère public compte étudier toutes les plaintes

Le ministère public a sollicité des 17 procureurs régionaux de toute l'Espagne la remise dans un délai de dix jours de toutes les plaintes pour agressions sexuelles commises sur des mineurs dans l'espace clérical, aussi bien dans l'Église que dans toute congrégation religieuse. Cette initiative met la Conférence épiscopale au pied du mur.

Avec notre correspondant en Espagne, François Musseau

En 2019, le ministère public avait déjà fait une telle demande, mais cette fois-ci, cette demande est plus ferme, et donne un délai plus serré et exigeant.

Il s'agit pour le gouvernement espagnol d'établir une radiographie des actes de pédophilie commis non seulement ces dernières années, mais aussi ces dernières décennies.

Il s'agit aussi d'en finir avec l'opacité de l'Église espagnole. Qui, à la différence de ses équivalents au Portugal, en France, en Belgique et en Allemagne, entre autres, refuse de considérer vraiment ce fléau.

Selon l'Église, les plaintes doivent être traitées de façon individuelle auprès de chaque évêché qui décidera s'il doit y avoir ou non une réparation d'ordre économique.

Cela se fait dans le secret, et on ne peut donc établir aucune statistique. L'initiative du ministère public cherche à obliger cette même Église à réagir.

En parallèle, plusieurs partis de gauche ont exigé au gouvernement la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Si elle voit le jour, ce sera une nouvelle pression sur l'épiscopat espagnol qui, pour l'instant, opte pour le silence.

