Russie: ceux qui décident de l'avenir du pays sont des grands-pères, selon une enquête

Le président russe Vladimir Poutine devant les cadres de l'armée et du ministère de la Défense à Moscou, le 21 décembre 2021. © REUTERS - SPUTNIK

Il n’a pas dit un mot depuis décembre sur l’Ukraine. Il est seul à décider et tout le monde attend son avis : Vladimir Poutine ne devrait pas tarder à s’exprimer à nouveau sur les tensions Occident-Russie. Le président russe, qui aura 70 ans cette année, est aussi entouré d’hommes de sa génération : issus de l’Union soviétique et de plus en plus perçus par la jeunesse comme trop âgés. Le journal i stories a mené l’enquête dans les structures du pouvoir national et régional et la conclusion est claire : ceux qui décident de l’avenir en Russie sont des grands-pères.