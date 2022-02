Russie: les médias russes exhortés de supprimer les contenus en lien avec Alexeï Navalny

Plus aucune trace de la fondation Navalny, de ses enquêtes ou de son personnel ne doit rester. Pendant que l’opposant emprisonné contestait en vain devant le tribunal son classement comme « extrémiste et terroriste », plusieurs médias russes ont indiqué ce mardi 1er février avoir supprimé à la demande des autorités des articles relayant des enquêtes anticorruption de l'opposant Alexeï Navalny.

Avec notre envoyée spéciale à Moscou, Anissa El Jabri

Dix minutes, c’est le temps de réflexion qu’a pris le juge pour rendre sa décision : Alexeï Navalny reste bien un détenu placé sur la liste infamante des terroristes et extrémistes, tout comme des membres de l'organisation de l’État islamique et les talibans, interdits en Russie. Sans illusions sur la décision, le militant anticorruption avait tenu au tribunal un discours très dur.

« Évidemment, cette décision a été prise à Moscou. On a simplement dit : "Eh bien, puisqu’il est contre nous, qualifions-le de terroriste”. Moi, j’ai démontré qu’au pouvoir qu’il y a des voleurs, et je l'ai confirmé à plusieurs reprises. Me qualifier de terroriste, n’importe qui comprend que c'est une fiction et un non-sens », s’est exclamé Alexeï Navalny.

Les enquêtes de Navalny interdites de publication

Toutes les enquêtes de l'équipe de Navalny sont désormais interdites de publication en Russie. Au moins neuf médias, dont nombre d’indépendants et de classés « agents de l’étranger » ont annoncé ce mardi avoir reçu et appliqué la consigne d'effacer des dizaines de contenus en langue russe.

Des articles qui se faisaient l’écho d’enquêtes ciblant de hauts responsables du Kremlin et notamment ce qui a été présenté comme le « palais » de Vladimir Poutine sur les bords de la mer Noire. La vidéo sur YouTube avait récolté plus de 121 millions de vues. Elle est désormais quasi inaccessible.

