Crise en Ukraine: Washington dépêche sa conseillère en cybersécurité Anne Neuberger

La responsable de la cybersécurité à la Maison Blanche Anne Neuberger entame une tournée européenne destinée à accroître la sécurité et préparer des réponses à d'éventuelles cyberattaques russes. Alors que le monde s’interroge sur les intentions de la Russie qui a massé des dizaines de milliers de militaires aux frontières de l’Ukraine, cette visite revêt un caractère important,

Publicité Lire la suite

Une opération militaire russe serait presque certainement précédée de nouvelles cyberattaques contre le réseau électrique ukrainien, ses systèmes de communication et ses ministères : telle est l’évaluation du renseignement américain. Ces dernières années, toutes ces infrastructures ont été ciblées.

► À lire aussi : Cyberattaque en Ukraine: un moyen pour augmenter la tension durant les négociations

« Les cyberattaques pourraient faire partie d'un vaste effort russe pour déstabiliser et envahir davantage l'Ukraine », écrit la Maison Blanche dans un communiqué annonçant l'arrivée de Anne Neuberger au siège de l'OTAN à Bruxelles. L’envoyée américaine se rendra ensuite en Pologne, pour des entretiens avec des responsables polonais et baltes de la cyberdéfense. Des échanges en visioconférence sont aussi prévus avec ses homologues français et allemand.

A la mi-janvier, plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens avaient été visés par une cyberattaque massive, imputée par Kiev à Moscou.

► À lire aussi : Cyberattaque de grande ampleur en Ukraine, les regards tournés vers la Russie

L’Ukraine est particulièrement vulnérable, son réseau électrique étant toujours connecté au réseau russe. Si elle a prévu des exercices consistant à se connecter à d'autres réseaux électriques européens, il serait illusoire de penser que les infrastructures ukrainiennes pourraient être renforcés en quelques semaines.

Autre inquiétude : que les éventuelles sanctions prises contre la Russie entraînent une vague de cyberattaques de représailles contre l'Europe et les États-Unis. En fin de semaine dernière, le Centre sur la cybersécurité britannique, qui appartient aux services de renseignement, a appelé les entreprises britanniques à se tenir prêtes à réagir à d'éventuelles cyberattaques. Le Royaume-Uni fait partie des pays qui livrent des armements et des munitions à l'Ukraine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne