L'Allemagne interdit de diffusion le programme en allemand de la chaîne russe RT

Un dossier supplémentaire vient s'ajouter depuis ce mercredi 2 février aux relations déjà délicates entre Moscou et Berlin. À savoir l'interdiction décidée par l'autorité de régulation allemande de la diffusion du programme en allemand de la chaîne russe RT. Les réactions négatives de Moscou ont été immédiates.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Il y a le dossier ukrainien, et d'éventuelles sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2, qui doit acheminer du gaz russe vers l'Allemagne. Voilà les dossiers qui alimentent actuellement les tensions entre la Russie et Berlin. Mais voici désormais l'affaire RT.

« C'est n'importe quoi », selon le commentaire sur Twitter de la responsable de la chaîne russe, qui a le mérite d'être clair. Margarita Simonian dénonce la décision d'interdire la diffusion du programme en allemand de Russia Today. La chaîne a annoncé qu'elle intenterait un recours en justice et veut continuer à diffuser en Allemagne.

La chaîne dispose d'une licence serbe, et estime que cela devrait lui permettre une diffusion sur le câble et par satellite en Europe. Le régulateur allemand considère que la société de production basée à Berlin est responsable des programmes. Dans ce cas, comme pour toute télé allemande, une licence dans le même pays serait nécessaire.

RT n'en a pas fait la demande. La diffusion sur YouTube et par satellite avait déjà été suspendue. L'interdiction décidée mercredi l'interdit sur le site de la chaîne et sur son application mobile.

Hormis RT, le ministère des Affaires étrangères à Moscou a réagi et promis l'adoption de représailles contre des médias allemands opérant en Russie. Sergueï Lavrov avait évoqué le sujet lors de la visite récente de son homologue allemande Annalena Baerbock. Le dossier empoisonne depuis longtemps les relations bilatérales et vient accroître aujourd'hui un peu plus les tensions liées au dossier ukrainien.

