Londres et Varsovie proposent leur aide à l'Ukraine

Un marathon diplomatique de tout premier plan est en cours à Kiev, où se sont rendus ce mardi 2 janvier le Premier ministre britannique et son homologue polonais. Londres et Varsovie ont annoncé la création avec l'Ukraine d'une nouvelle alliance politique.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Boris Johnson et Mateusz Morawiecki ont réaffirmé le soutien de leurs pays à l'Ukraine, dans le contexte de la menace militaire russe qui pèse à ses frontières.

Lundi, la Pologne a annoncé qu'à son tour, elle allait livrer à l'Ukraine des armes de défense, en l'occurrence des missiles anti-aériens.

Ces dernières semaines, les Britanniques sont les alliés préférés des Ukrainiens. Et pour cause, le Royaume-Uni multiplie les annonces d'aide militaire et financière à l'Ukraine.

Londres a passé un accord naval de deux milliards d'euros avec le gouvernement de Kiev. L'armée britannique a déjà formé plus de 22 000 soldats ukrainiens. Et il y a deux semaines, elle a livré 2 000 missiles anti-chars.

Ce mardi, Boris Johnson a annoncé débloquer une nouvelle aide de 105 millions d'euros à l'Ukraine.

Le Royaume-Uni et d'autres pays seront jugés par le peuple ukrainien, sur notre réponse et l'aide apportée. Au côté d'autres pays, nous préparons un paquet de sanctions et d'autres mesures, devant être mises en place dès le moment où les premières troupes russes rentreront sur le territoire [ukrainien]. Nous nous lèveront toujours pour la liberté, la démocratie et la souveraineté de l'Ukraine, en face de l'agression russe, parce que les Ukrainiens ont le droit inaliénable de choisir comment ils sont gouvernés et quelles organisations internationales ils aspirent rejoindre.

Mais ce n'est pas tout. Cette fois-ci, le Royaume-Uni va encore plus loin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la création l'un nouveau format de coopération politique entre l'Ukraine, la Pologne et le Royaume-Uni.

Selon les dirigeants des trois capitales, il s'agit là d'une alliance destinée à contenir les actions de la Russie, mais aussi d'un espace politique visant à développer des stratégies économiques et énergétiques, entre des pays partageant des intérêts stratégiques.

À noter que le chef du gouvernement néerlandais Mark Rutte et le président turc Recep Tayyip Erdogan sont également attendus à Kiev cette semaine.

