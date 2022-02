Maltraitances en Ehpad: des résidences Orpea inspectées en Belgique

En Belgique, Orpea gère 6200 places en « maison de repos et de soins » ou « résidence-services » et les accusations du livre Les Fossoyeurs s’y reproduisent en partie. La direction de la filiale belge a pris ses distances avec la maison-mère française mais reconnaît des problèmes liés à une « pénurie de personnel qualifié ». La parution du livre a en tout cas fait grand bruit en Belgique et les autorités régionales qui ont la charge de l’accueil des seniors sont sur le qui-vive.