Ukraine: les États-Unis annoncent le déploiement de 3 000 hommes en Europe

Alors que les Européens multiplient les visites diplomatiques à Kiev, les Américains se préparent sur le plan militaire à une possible invasion russe en Ukraine. Le Pentagone a annoncé, ce mercredi 2 février, l'envoi de troupes supplémentaires dans l'est de l'Europe : 3 000 soldats seront déplacés chez certains pays membres de l'Otan.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Il s'agit de rassurer les Alliés et d'envoyer un message à la Russie : c'est en quelque sorte une nouvelle façon de répondre aux demandes de Moscou, le non-élargissement de l'Alliance atlantique et le retrait de l'Otan des pays qui l'ont rejointe depuis la fin de la guerre froide.

Les États-Unis vont donc déplacer 1 000 hommes déjà stationnés en Allemagne pour les redéployer en Roumanie, où la France a aussi annoncé son intention d'envoyer des soldats. Par ailleurs 2 000 soldats vont rapidement être envoyés de Caroline du Nord (Fort Bragg) vers l'Allemagne d'une part et la Pologne d'autre part.

Dans ce dernier cas, il faut noter que ce ne sont pas n'importe quels soldats, puisqu'il s'agit d'unités combattantes d'infanterie de la 82e division aéroportée, qui est en quelque sorte la force de réaction rapide américaine, capable de se projeter en 24 à 48 heures.

Ces déploiements interviennent en plus de la mise en état d'alerte de 8 500 soldats aux États-Unis, annoncée il y a quelques jours. C'est inchangé de ce côté-là.

Le Pentagone précise que ces mouvements ne sont pas permanents et peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse. Ces troupes n'entreront pas en Ukraine, qui bien que sous la menace d'une invasion russe, n'est pas plus membre de l'Otan que la Finlande, qui pour sa part ne le souhaite pas.

Ce que le Pentagone explique, c'est que la Russie a une large panoplie d'options dans le cas où elle déciderait d'envahir l'Ukraine, et que si un mouvement russe allait plus loin, il s'agirait de montrer à Moscou et aux alliés est-européens que les États-Unis se préparent et sont prêts à toute éventualité.

Boris Johnson et Vladimir Poutine discutent de l'Ukraine par téléphone Le Premier ministre britannique et le président russe se sont accordés ce mercredi 2 février, selon Downing Street, sur la nécessité de trouver une « résolution pacifique » à la crise ukrainienne. Les deux dirigeants ont conversé par téléphone. Ils ont convenu d'appliquer un « esprit de dialogue » face aux tensions actuelles, pour « trouver une résolution pacifique », a déclaré un porte-parole de M. Johnson. Vladimir Poutine a pour sa part dénoncé dans cette discussion le refus de l'Otan de prendre en compte les inquiétudes de son pays pour sa sécurité. Selon un communiqué du Kremlin, il a évoqué « le manque de volonté de l'Otan » d'y répondre « de manière adéquate ». À noter enfin que le président français Emmanuel Macron va parler à Joe Biden « dans les prochaines heures » et n'exclut pas de se rendre en Russie. « Je n'exclus rien », a-t-il dit depuis Tourcoing, dans l'expectative de son entretien avec Washington.

