À la Une: dans les Balkans, ceux qui soutiennent l'Ukraine et ceux qui se taisent

Alors que la Russie masse ses troupes à la frontière ukrainienne, les pays des Balkans occidentaux ne sont pas à l’unisson sur la réaction à avoir en cas d’escalade du conflit, entre soutien à Kiev et silence embarrassé. La Macédoine du Nord a apporté son soutien à l’Ukraine et le Kosovo a mis ses forces de sécurité « à la disposition des États-Unis ». En Croatie, la zizanie règne au sommet de l'État. En Bosnie-Herzégovine, la présidence tripartite n’a pas de position commune. Quant aux institutions monténégrines et serbes, elles préfèrent ne pas s'exprimer. Analyse.

« Nous sommes prêts à défendre nos alliés. » Le 2 février, le porte-parole du ministère de la Défense américain, John Kirby, a annoncé le déploiement de 1 000 soldats américains en Roumanie, pays voisin de l’Ukraine, précisant que ce déploiement « intervient à la demande des responsables roumains ». Cela fait plusieurs années que le président roumain Klaus Iohannis demande un « renforcement du flanc est de l’Otan ». Mais l’annonce de ce déploiement arrive surtout en réponse à la demande de la Russie que les troupes de l’Otan se retirent des pays d’Europe de l’Est. La Russie dénonce aussi l'existence du « bouclier » anti-missile de Deveselu, dans le sud de la Roumanie.

La Turquie traverse une profonde crise économique et l’inflation a atteint 36% sur l’année 2021, grignotant petit à petit le pouvoir d’achat des ménages. Le président Erdogan cherche à enclencher une relance, mais l’environnement des affaires est affecté par la dérive autoritaire des dernières années. Pour l’économiste Deniz Akagül, cette crise est avant tout celle d’une fin de règne. Explications.

Un an après le début du mouvement #metoo en Grèce, un premier procès pour une affaire de viol intenté par une jeune athlète contre son entraîneur est en cours de jugement. D’autres procédures suivront. La parole des femmes se libère, mais les résistances persistent.

La prostitution est un sujet tabou en Croatie, tout ce qui s’y rattache est stigmatisé, y compris les recherches académiques. Cela empêche d'avoir les données nécessaires pour mettre en place des politiques publiques efficaces. Les travaux d’Ivana Radačić montrent que la pénalisation du travail du sexe est contreproductive et met en danger les femmes qui l’exercent, car elles se retrouvent seules face à un système qui les criminalise et ne peuvent donc pas dénoncer les violences. Entretien.

Gabriel Escobar et Miroslav Lajčak sont en tournée pour essayer de relancer le dialogue entre la Serbie et le Kosovo, l'envoyé américain et l'émissaire de l'UE souhaitant montrer que Bruxelles et Washington ont la même vision du processus. Mais pas grand-chose n'avance. Le président serbe Aleksandar Vučić et le Premier ministre kosovar Albin Kurti sont loin de s'entendre, ce dernier refusant toujours la mise en place de l’Association des municipalités à majorité serbe dans le nord du Kosovo. « Personne ne veut de Republika Srpska au Kosovo », a assuré Miroslav Lajčak, mais cela n'a pas suffi à lever les craintes côté kosovar.

Tirana se développe à en perdre l'âme. Les engins de chantier défigurent Tirana, bâtiments historiques et espaces verts disparaissent, tandis que flambent les prix de l’immobilier, forçant les moins aisés à quitter la capitale. Alimentée par le blanchiment d’argent, la bulle pourrait bien éclater un jour.

