Au Kazakhstan, le président Tokaïev reprend pas à pas le contrôle du pays

Les manifestations de début janvier, pacifiques à l’origine, motivées par la hausse du prix d’un carburant, sont devenues violentes sans doute à la faveur d’une tentative de coup d’État de la part du clan de l’ancien président, Noursoultan Nazarbaïev, qui a dirigé le pays de 1990 à 2019.

De notre correspondant en Asie centrale,

Le clan de l’ancien président fait les frais des purges en cours. Ces dernières semaines, sous le mode de soi-disant démissions volontaires, des membres éminents de la famille de Noursoultan Nazarbaïev sont tombés. Sa fille Dariga a été écartée des instances dirigeantes de Nour Otan, le parti présidentiel. Son époux a démissionné du Conseil d’administration de KazakhGaz, une importante société énergétique publique. Même chose pour le mari de la troisième fille de l’ex-président, qui lui a dû quitter son siège à KazakhOil. Aliya, la troisième fille, qui voit ses affaires attaquées, dans le domaine des chemins de fer ou du traitement des déchets.

Et comme le clan Nazarbaïev régnait depuis 30 ans, sur tout le pays, notamment sur son économie, tirée par le secteur pétrolier, ce sont quantité d’affidés qui perdent leur poste. À commencer, dès le 6 janvier, par le chef des services de sécurité, Karim Massimov.

Un démantèlement partiel

Une partie du clan Nazarbaïev semble pourtant ne pas perdre ses positions. C’est le cas du deuxième gendre de l’ex président, Timour Koulibaïev, que l’on surnomme « M. Pétrole », et qui lui garde ses actifs économiques. Mieux, ses hommes de confiance restent en place. Et il parvient à en faire nommer à des postes à responsabilité, comme le nouveau ministre de l’Énergie, Bolat Akchoulakov.

Le président a annoncé la création d’un fond où ce qu’il a appelé la « caste » des gens devenus très riches grâce à Nazarbaiev devra cotiser pour financer des programmes sociaux. Mais ce n’est pas un impôt, inscrit dans la loi. Et l’on peut craindre que ce qui sera versé au fond restera symbolique et qu’en outre, ce sera un moyen pour le pouvoir de s’en servir à discrétion, comme un outil de contrainte politique sur certaines entreprises.

Des attentes fortes de la part des Kazakhstanais

Cela risque de ne pas plaire à une société qui semble exprimer ses doléances, comme on a pu le voir dans de nombreuses autres anciennes républiques soviétiques ces dernières années.

Les 19 millions de Kazakhstanais donnent une chance à M. Tokaïev, mais ils attendent du pouvoir qu’il serve désormais le peuple qui veut avoir sa part de la manne pétro-gazière. Et déjà l’on observe des petits rassemblements dans l’ouest du pays où se trouvent les gisements de pétrole et de gaz. Le message : rappeler au chef de l’État qu’il a promis plus d’équité sociale.

