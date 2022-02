Crise ukrainienne: Emmanuel Macron et Olaf Scholz en mission désamorçage

Le président français Emmanuel Macron a annoncé son déplacement en Russie en début de semaine prochaine. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'y rendra la semaine suivante. Objectif des deux dirigeants : replacer l’Europe au cœur des discussions.

Publicité Lire la suite

Critiqué depuis des semaines pour ses hésitations dans le dossier ukrainien, et notamment sur le refus de Berlin de livrer des armes à Kiev, Olaf Scholz a finalement décidé d’agir. Comme Emmanuel Macron qui se rendra à Moscou ce lundi, le chancelier allemand est attendu le 15 février dans la capitale russe pour y rencontrer Vladimir Poutine. Comme le président français, il ira également à Kiev pour s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Paris et Berlin auront le même objectif : tenter d’apaiser les tensions, et parvenir à une désescalade entre les Russes et les Occidentaux autour de l'Ukraine, Moscou ayant déployé des dizaines de milliers de soldats aux frontières ukrainiennes, laissant craindre une invasion. Pour ce faire, les dirigeants allemands et français joueront de leur statut de médiateur dans le conflit ukrainien.

Le pari du format « Normandie »

C’est en réactivant les négociations du format « Normandie », censé mettre en œuvre les accords de paix de Minsk dans les enclaves séparatistes du Donbass, qu’ils espèrent amener Kiev et Moscou autour d'une même table. Paris en veut pour preuve le succès de la réunion organisée dans ce cadre le 26 janvier dernier entre les conseillers diplomatiques des dirigeants des quatre pays – France, Allemagne, Russie et Ukraine.

« Je crois que le format "Normandie" est le format idéal pour essayer de ramener la Russie et l'Ukraine sur la voie de la diplomatie », salue le numéro 2 de l'Otan, Mircea Geoana, au micro de RFI.

Mircea Geoana, secrétaire général adjoint de l'Otan, à propos de l'initiative Macron-Scholz Dominique Baillard

Mais il n'est pas dit que cela convienne à Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a très clairement montré depuis le début de la crise qu’il souhaitait instaurer un dialogue exclusif avec les États-Unis. Et qu’il considérait comme négligeable le rôle que pourraient jouer les pays européens dans cette crise.

Moscou considère qu'un apaisement des tensions autour de l'Ukraine ne sera possible que si l'Otan renonce à sa politique d'élargissement et quitte le voisinage de la Russie. Une exigence rejetée par Washington et l'Alliance atlantique. Européens comme Américains veulent cependant poursuivre le dialogue avec Moscou sur ses préoccupations.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne