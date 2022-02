Espagne: le vote sur la réforme du travail emporté à l’arraché

Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a emporté au forceps par un seul vote d’avance (175 votes en faveur, 174 contre) l’approbation de la réforme du travail, une réforme législative qui vise à lutter contre la précarité. Au terme de longues tractations marquées par des revirements, une erreur de vote d'un député du Parti Populaire a fait basculer le scrutin.

De notre correspondant à Madrid, François Musseau

Le feu vert législatif pour la réforme du marché du travail est important. C’est la première législation de ce type qui se base sur un consensus entre le gouvernement, les syndicats dans leur ensemble et les organisations patronales. Son objectif premier est le combat contre la précarité dans le travail, une des principaux fléaux du pays puisque 90% des contrats sont de durée déterminée, et souvent de quelques mois seulement.

Généralisation des fijos discontinuos

Désormais, il y aurait obligation pour un employeur d’embaucher après 18 mois de contrats temporaires, et non plus 24 mois, comme jusqu’à présent. Autre changement important, la généralisation de ce qu’on appelle les fijos discontinuos, littéralement les « fixes discontinus », ces employés saisonniers du secteur touristique qui sont repris chaque année dans le même établissement.

Victoire cruciale pour Sanchez

Or, jusqu’à présent, il existait une large main d’œuvre flottante qui n’avait aucune garantie de retrouver le même emploi d’une année sur l’autre. Pour Pedro Sanchez, c’est une victoire cruciale puisque, si cette réforme n’était pas approuvée, Bruxelles lui avait dit que les prochains 20 milliards d’euros du plan de relance lié à la crise sanitaire n’étaient plus du tout assurés.

