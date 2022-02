Royaume-Uni: Boris Johnson, le début de la fin?

Le Premier ministre britannique vient de passer une dure semaine avec la publication du rapport de Sue Gray sur les fêtes à Downing Street, mais aussi avec la diplomatie britannique qui a été tournée en dérision par Moscou. Quatre conseillers de Boris Jonhson ont déjà démissionné.

De notre correspondante à Londres, Émeline Vin

La première démission est celle qui a le plus surpris. Mundira Mirza conseillait Boris Johnson depuis 14 ans, le Premier ministre l’avait citée dans son top 5 des « femmes inspirantes » aux côtés entre autres de l’activiste Malala Yusafzai, et était considérée comme l’un des plus solides soutiens à « BoJo ». Dans sa lettre de démission rendue publique, l’ex-directrice politique explique son désaccord avec les « calomnies » proférées par le Premier ministre, dans sa stratégie de détourner l’attention du rapport Sue Gray. « C’était incorrect, injuste et partisan et malgré mes exhortations, vous ne vous êtes pas excusé ».

Certains étaient impliqués dans les fêtes

Dans les cinq heures qui suivent, le directeur de cabinet, le directeur de la communication et le secrétaire général de Downing Street annoncent également leur départ. Deux d’entre eux étaient impliqués dans les fêtes organisées en 2020 pendant les confinements.

Dans la foulée, les pro-Johnson du parti conservateur ont invité les députés à rappeler sur les réseaux sociaux que ces départs, au moins les trois derniers, faisaient partie de la stratégie du Premier ministre. En début de semaine, juste après la publication du rapport sur les fêtes à Downing Street, Boris Johnson avait promis une réorganisation au sein de la résidence, mais celle-ci n’était pas attendue aussi rapidement.

