Crise ukrainienne: Emmanuel Macron poursuit les consultations avec ses partenaires

À deux jours de son déplacement à Moscou ce lundi 7 février, puis à Kiev, mardi, Emmanuel Macron s’est entretenu avec le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Avec le secrétaire général de l’Otan, le chef de l’État français a évoqué « la nécessité de […] trouver par le dialogue un chemin de désescalade, dans le plein respect des principes fondamentaux de la sécurité européenne », selon le communiqué de l'Élysée, qui souligne que Jens Stoltenberg a salué cette approche.

L’entretien téléphonique avec Londres a permis à Emmanuel Macron et Boris Johnson d’échanger sur les résultats de leurs diverses conversations avec leurs partenaires internationaux.

En début de semaine, le Premier ministre britannique a effectué une visite à Kiev. Emmanuel Macron y sera mardi, au lendemain de sa visite au Kremlin où il entend « engager la négociation dans les termes les plus clairs possibles » avec Vladimir Poutine, selon l'Élysée.

Renforts américains vers la Pologne

Le communiqué de Downing street indique que le Premier ministre britannique et le président français ont parlé du renforcement des frontières orientales de l’Otan, alors qu’aujourd’hui même quelque 1 700 militaires américains ont commencé à être déployés en Pologne.

Mardi, après Moscou et Kiev, Emmanuel Macron est attendu à Berlin, pour une réunion avec les dirigeants allemand et polonais, selon un représentant de la présidence à Varsovie. Il envisage également de reparler prochainement à Joe Biden et au président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a, lui aussi, proposé sa médiation dans la crise ukrainienne.

