Réforme du travail en Espagne: vote rocambolesque et désormais contesté

C’est un vote important qui a été emporté à l’arraché, celui permettant une nouvelle législation sur le marché du travail espagnol. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez l'a emporté au forceps par un seul vote d’avance (175 votes en faveur, 174 contre) et adopté un texte qui vise à lutter contre la précarité. Mais ce vote s’est déroulé de façon rocambolesque et contestable. Au point que le principal parti de l’opposition va porter plainte.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

On n’oubliera pas de sitôt cet vote controversé au sujet de laquelle les deux principaux partis s’accusent mutuellement. Le leader de l’opposition, Pablo Casado, parle carrément de fraude car un de ses députés a voté en faveur de la nouvelle loi alors qu’il aurait souhaité voter contre. Il invoque une erreur du système électronique, et menace de poursuivre la présidente de la Chambre basse, la socialiste Meritxell Batet, pour « prévarication ».

Surprise

Ce vote erroné a été déterminant car le texte a été approuvé à une seule voix de différence. De leur côté, les socialistes disent, eux, que deux députés d’une modeste formation conservatrice de Navarre avaient promis de voter en faveur de la loi, or ils ont voté contre, et créé la surprise dans l’autre sens. Leur vote aussi aurait été fatal à cette réforme du marché du travail si l’autre député conservateur ne s’était pas trompé.

Prébendes

Les socialistes au pouvoir affirment que ces deux députés ont menti et trahi, et que, certainement, ils ont reçu du parti de l’opposition des prébendes et des profits d’une nature ou d’une autre. Pour l’heure, ces accusations mutuelles ne remettent pas en cause l’approbation de la nouvelle loi mais elles jettent sur elle une ombre quant à sa légitimité.

► À lire aussi : Espagne: le vote sur la réforme du travail emporté à l’arraché

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne