Belgique: deux arrestations et une surveillance renforcée dans les résidences Orpea

Le siège du groupe Orpea est photographié en dehors de Paris, le 2 février 2022. AP - Michel Euler

RFI

L'onde de choc de l'affaire Orpea après la publication du livre « Les Fossoyeurs » du journaliste français Victor Castanet se propage jusqu'à l'étranger. C'est le cas en Belgique notamment où le groupe fait également l'objet de critiques et d'accusations de maltraitance. Et plus globalement, c'est tout le secteur qui est maintenant sous la surveillance des autorités qui multiplient les inspections.