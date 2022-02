La Russie semble poursuivre sa montée en puissance militaire aux portes de l'Ukraine

Des dizaines de milliers d’hommes et de matériel russes sont massés aux frontières sud, est et nord de l’Ukraine. Le renseignement américain estime que la Russie accentue les préparatifs d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Elle disposerait déjà de 70% du dispositif nécessaire à une telle opération.

La Russie va-t-elle lancer une opération militaire contre l’Ukraine ? La question revient invariablement sur toutes les lèvres depuis des semaines.

Les avertissements repris par plusieurs médias américains émanent de responsables du renseignement non identifiés qui en ont informé les élus du Congrès américain et les partenaires européens des États-Unis. L’armée russe continue de se renforcer aux frontières de l’Ukraine : s’il y a deux semaines, on dénombrait 60 bataillons de l'armée de terre, il y en a désormais plus de 80 et une dizaine d’autres sont encore en route.

Dizaines de milliers d'hommes

Chacun de ces bataillons compte 750 militaires. À ce rythme, la Russie pourrait disposer de capacités suffisantes pour lancer une offensive dans deux semaines, selon ces responsables américains. Pour autant, ils précisent qu’ils ne savent pas si Vladimir Poutine a pris la décision de passer à l'offensive ou non.

Quelles que soient les intentions de Moscou, les observateurs militaires notent effectivement un renforcement des troupes russes sur le terrain. Mille cinq cents soldats des forces spéciales russes sont arrivés dans la zone il y a une semaine. Une équipe de France Télévisions a filmé des véhicules de transport de troupes et de carburant dans la région de Briansk, non loin de la frontière avec l’Ukraine et la Biélorussie. Sur cette vidéo et sur d'autres, des experts notent la présence de la Garde nationale russe, la force militaire interne, généralement pas sollicitée pour ce genre d’opération.

Cependant, a déclaré Mykhaïlo Podoliak, conseiller du chef de l'administration présidentielle ukrainienne peu après les avertissements de Washington, « les chances de trouver une solution diplomatique pour une désescalade sont considérablement supérieures à la menace d'une nouvelle escalade ».

