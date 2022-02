Royaume-Uni: Camilla reine consort, les Britanniques divisés

Le 6 février 2022, dans un message pour les 70 ans de son règne, la reine Elizabeth II a souhaité que Camilla, duchesse de Cornouailles et deuxième épouse du prince héritier Charles, soit reine consort lorsque son marie deviendra roi.

Elizabeth II célébrait ce dimanche 6 février ses 70 ans sur le trône britannique. Pour l'occasion, la reine a publié un communiqué. Elle y annonce qu'a son décès Camilla deviendra reine et non princesse consort, comme prévu jusque-là.

Avec notre correspondante à Londres, Emmeline Vin

Que Camilla soit reine consort ou princesse consort, cela ne changerait rien, sinon le symbole. Mais Neil estime que c'était la bonne chose a faire pour la reine : « Cela me convient tout à fait que [Camilla] devienne Reine consort. Et je pense que Charles sera un bon roi. De l'eau a coulé sous les ponts, il faut passer à autre chose, et ils continueront d'être une bonne chose pour notre pays. » D'ailleurs, les yeux de Neil pétillent quand il pense aux célébrations du Jubilé en juin prochain.

D'une génération qui n'a pas connu Diana, Josh a tout de même des réserves quant à la future Reine Camilla : « Elle a eu trop mauvaise presse. La famille royale, c'est une institution, c'est la tradition. Le pouvoir devrait passer directement à William. Il n'y a rien pour le desservir, ni lui, ni Kate. Il faut en passer par là, on n'a pas besoin de controverses dans ce pays ! »

Théorie de l'abdication

L'idée est partagée par de nombreux sujets, mais rejetée par les experts de la Couronne, tout comme la théorie de l'abdication. Même si certains comme Jane soutiennent cette théorie : « Elle est en train de mettre de l'ordre dans ses affaires, avant de démissionner. Elle a plus de 90 ans quand même, il faut qu'elle passe la main ! Mais très franchement, vu ce qu'on a traversé ces deux dernières années, je ne pense pas que ce soit très important. »

La Reine dit espérer que les fêtes du Jubilé pourront aider à tirer un trait sur les jours difficiles de ces dernières années.

