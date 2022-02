Crise ukrainienne: dans les pays baltes, les troupes de l'Otan s'entraînent à l'«interopérabilité»

Un soldat français participe à un exercice dans le cadre du déploiement de l'OTAN en Pologne et dans les pays baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, au camp militaire estonien de Tapa près de Rakvere le 5 février 2022.

Cela fait cinq ans qu’un bataillon de l’Otan est installé en Lituanie, mais aussi en Pologne, Estonie et Lettonie pour assurer la sécurité de ces pays qui ont une frontière avec la Russie. La décision a été prise lors du sommet de Varsovie en 2016. Un bataillon, c’est environ un millier de soldats venus de différents pays membres de l’Otan, une alliance militaire de 30 pays.

De notre correspondante dans les pays baltes

Les militaires de l'Otan s’entraînent, principalement entre eux et avec les forces militaires locales. En Lituanie par exemple, le bataillon est composé d’Allemands qui le dirigent, de Hollandais et de Norvégiens qui viennent tous avec leur matériel.

Tous les exercices qui se déroulent parfois sur des sites militaires à proximité des frontières ne le sont que dans un but défensif et le maître mot est « interopérabilité ». Cela veut dire que les militaires de différents pays apprennent à travailler ensemble, à harmoniser leurs procédures. Mais surtout, ils découvrent des milieux très différents de ce dont ils ont l’habitude dans leur pays. Dans la région balte, le relief est souvent boisé et les terrains sablonneux.

Des souvenirs douloureux

L’Otan est arrivé dans la région suite à l’annexion de la Crimée par la Russie, les Baltes craignant pour leur sécurité. Cinq ans plus tard, la concentration de troupes russes le long de la frontière ukrainienne a de nouveau réveillé les craintes des Baltes. Au-delà de la menace sur l’Ukraine, ils y voient la volonté de Vladimir Poutine d’ébranler la sécurité dans la région.

Les exercices militaires débuteront dans deux jours entre Russes et Biélorusses en Biélorussie. Des milliers de soldats russes sont déjà présents et la question de la permanence de leur présence se pose. S’ils y restent, les Lituaniens seront pris en étau entre les forces russes présentes, à l’ouest dans l’enclave de Kaliningrad toujours plus militarisée et à l’est en Biélorussie. Une grande base aérienne militaire se trouve à Grodno, à tout juste 50 kilomètres des frontières lituaniennes et polonaises.

Un renfort militaire réclamé par les pays baltes

Les dirigeants baltes appellent à un renfort des troupes. Les troupes de l’Otan sont là pour dissuader. Plus elles seront nombreuses, plus l’effet escompté sera atteint. Lituaniens et Allemands sont en discussion. Les Britanniques qui ont le commandement des troupes de l’Otan en Estonie ont aussi fait des annonces en ce sens.

Dans les trois pays baltes, le secteur de la défense est aussi ébullition. Des acquisitions communes sont prévues. L’Estonie va injecter près de 400 millions d’euros dans les prochaines années. La Lituanie modernise ses équipements, réfléchit au service militaire obligatoire pour tous et développe des stratégies pour intégrer la société civile dans son système de défense.

