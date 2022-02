Pays-Bas: manifestation à Rotterdam pour dire non aux restrictions liées aux Covid-19

Aux Pays-Bas, une nouvelle manifestation anti-mesures Covid-19 s’est déroulé dimanche à Rotterdam. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans le centre de la ville portuaire, et ce malgré d’importants assouplissements récents du gouvernement néerlandais.

Avec notre correspondant à Rotterdam, Antoine Mouteau

Pendant plusieurs heures, dimanche 6 février, les milliers de manifestants rassemblés dans le centre de Rotterdam ont bravé le mauvais temps, traversant même l’Erasmusbrug et le Willemsbrug, deux immenses ponts très exposés aux rafales de vent. Nombre d’entre eux étaient très motivés, à l’image de Ruud, 53 ans. « Je veux tout simplement me débarrasser du code QR et récupérer ma liberté, pour mes enfants aussi. Je veux de nouveau être libre de mes mouvements et ne pas avoir quelqu’un dans mon dos en train de contrôler mes faits et gestes et mes déplacements. Et je veux me débarrasser aussi des injections car elles ne servent à rien », soutient-il.

Nombreux assouplissements

Au cours des dernières semaines, le gouvernement néerlandais a procédé à de nombreux assouplissements, comme la réouverture des commerces dits non essentiels, des cafés, restaurants et lieux culturels. Mais selon ces manifestants, ce n’est pas assez. Heleen, 57 ans, en est elle convaincue. La pandémie ferait bel et bien partie du passé. « Le nombre de contaminations est élevé, c’est vrai, mais les gens sont moins malades maintenant, souligne-t-elle. Il est temps que la société ait plus de libertés. »

Contrairement à une manifestation anti-mesures en novembre dernier au même endroit, ce rassemblement n’a pas été suivi d’émeutes ou de heurts avec les forces de l’ordre. D’ailleurs, en raison d’un mouvement social au sein de la police, cette dernière était peu présente.

