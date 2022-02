Royaume-Uni: la flambée des prix fragilise les ménages

La hausse des prix de l’énergie dans le pays affecte le prix des aliments, prévient le directeur d’une chaîne de supermarché.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

John Allan, directeur de Tesco, l’une des plus grande chaîne de supermarchés au Royaume-Uni, prévient sur la BBC : le prix de l’alimentation dans ses magasins risque d’augmenter de 5% d’ici le printemps.

« Le pire est à venir, affirme-t-il. Ce qui est perturbant et je suis sûr que cela en perturbe beaucoup, c‘est que certains vont devoir choisir entre chauffer leur maison ou nourrir leur famille. C'est vraiment une situation qu'aucun d'entre nous ne devrait accepter. »

Cette situation touche aussi les classes moyennes. Sophie en fait partie, mère d’un petit garçon de 20 mois, elle sort d’un magasin de nourriture dans la capitale : « Je n’ai jamais eu besoin de penser à ça avant. J'avais l'habitude d'acheter le même plat préparé au supermarché, un à base de poulet et l'autre à base d’agneau et les deux ont augmenté d'1,80 euros. »

« Il faudra bien se priver de quelque chose »

Ostra, elle aussi mère de famille, l’accompagne. Elle vient d’acheter des brocolis à Tesco. « Ils sont passés de 60 à 95 centimes », dit-elle. Mais le plus dur en ce moment reste la facture d’électricité. Elle vient de recevoir une lettre adressée à chaque habitant de son immeuble. « Ils nous ont écrit que les prix allaient augmenter de 50 à 60 livres par mois et par ménage. Il n'y a pas que la nourriture. Une famille doit trouver 600 livres de plus par an rien que pour l'électricité, ce qui est énorme. »

Elle va commencer par réduire, puis arrêter d’aller au restaurant ou de prendre des cafés à l’extérieur. « Il faudra bien se priver de quelque chose », regrette-t-elle.

