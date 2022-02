Ukraine: à Poutine, Macron dit espérer «amorcer une désescalade»

Emmanuel Macron est arrivé ce lundi 7 février à 18h30 locale au Kremlin. La rencontre avec Vladimir Poutine, commencée en fin d'après-midi s'est conclu cinq heures plus tard. Le président français veut « éviter la guerre » en Ukraine. Le Kremlin avait prévenu qu'il n'y aurait pas d'avancée significative au cours de cette entrevue.

À l'issue de plus de cinq heures d'entretien à Moscou avec son homologue français, Vladimir Poutine a estimé que certaines des idées d'Emmanuel Macron pour désamorcer la crise russo-occidentale sur l'Ukraine peuvent permettre d'avancer.

« Certaines de ses idées, de ses propositions [...] sont possibles pour jeter les bases d'avancées communes », a déclaré Vladimir Poutine, au cours d'une conférence de presse commune, tout en jugeant prématuré de les exposer publiquement.

Dans l’avion qui le menait à Moscou, Emmanuel Macron s'était dit « déterminé et lucide » avant d’aborder sa discussion avec Vladimir Poutine au Kremlin ajoutant : « Je suis raisonnablement optimiste, je ne crois pas aux miracles spontanés », rapporte notre envoyée spéciale à Moscou, Valérie Gas.

Le président français est donc venu à Moscou pour essayer de provoquer un peu les choses et « engager la discussion ». L’entretien avec Vladimir Poutine qui a commencé avec une demi-heure de retard se déroule dans la salle dédiée aux rencontres avec les autorités étrangères du Kremlin, une vaste salle toute blanche avec une très grande table ovale où les deux présidents ont pris place chacun à un bout. Un véritable face à face.

Vladimir Poutine, les deux bras sur la table, a été le premier à parler et à se réjouir de cette rencontre en présentiel. Emmanuel Macron, très concentré, a lui aussi dit quelques mots avant que les cameras ne sortent de la pièce. Il a décrit « la situation critique » de l’Europe qui nous impose d’être « responsables » et a évoqué un nécessaire dialogue pour bâtir la sécurité du continent européen.

« Éviter la guerre »

« La discussion peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, ce qui est une désescalade », a encore déclaré Emmanuel Macron, ajoutant vouloir « éviter la guerre » et « construire les éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde ».

De son côté, Vladimir Poutine a assuré avoir « la même inquiétude [que son homologue] en ce qui concerne la sécurité en Europe », saluant les efforts des « autorités françaises pour résoudre la question » et « trouver un règlement à la crise ».

Quelques mots de mise en bouche avant de débuter la vraie discussion en tête à tête. Une discussion dont la durée sera certainement un indicateur important. « Tout est possible, ça peut durer, j’ai déjà eu des entretiens très longs avec lui », avait déclaré Emmanuel Macron avant d’arriver au Kremlin. En promettant de faire « ses meilleurs efforts », d’essayer « de lever les incertitudes de part et d’autres » et de chercher « les points de convergence ».

Selon Dmitri Peskov, le président français ne venait pas les mains vides, mais avec des idées dans la quête d’une détente. Mais, a ajouté le porte-parole du Kremlin « la situation est trop complexe pour espérer des avancées significatives », malgré les pistes envisagées par Paris.

Devant le président russe, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que sa position était « coordonnée » avec ses alliés européens et américain. Tous ont rejeté les exigences du Kremlin de la fin de la politique d'élargissement de l'Otan, qui fermerait la porte à l'Ukraine. Le président français a encore une fois insisté sur le fait qu’il est impensable d’envisager une solution sur la question ukrainienne sans les Ukrainiens.

La Russie cherche à « creuser un fossé »

À Kiev, le chef de la diplomatie ukrainienne a accusé la Russie de chercher à « creuser un fossé » entre son pays et ses alliés occidentaux, en recevant ce lundi son homologue allemande Annalena Baerbock pour une visite de soutien dans la crise avec Moscou.

« Peu importe ceux qui essayent de le faire en Russie, personne ne sera en mesure de creuser un fossé entre l'Ukraine et ses partenaires », a ainsi déclaré Dmytro Kouleba, pointant du doigt « la Russie et des politiciens pro-russes » à l'étranger.

Plus tôt, le ministre avait fixé ses lignes rouges : « Pas de concessions sur l'intégrité territoriale« et « un retrait durable des forces russes de la frontière ukrainienne et des territoires occupés ».

L'Occident accuse la Russie de préparer une invasion de l'Ukraine, dont l'Est est déjà depuis 2014 en proie à une guerre avec les séparatistes prorusses parrainés par Moscou. Des dizaines de milliers de soldats russes campent aux frontières de l'Ukraine, laissant craindre un conflit européen. Pour accepter un apaisement, la Russie réclame que l'Otan quitte son voisinage. Une exigence inacceptable pour les Occidentaux.

Ces derniers jours, l'Ukraine a relativisé le risque d'une offensive militaire, estimant que le Kremlin cherchait avant tout à déstabiliser la situation intérieure chez son voisin.

Londres et Berlin envoient des renforts

L'Allemagne va envoyer 350 soldats supplémentaires en Lituanie pour aider à renforcer le flanc oriental de l'Otan, « d'ici quelques jours », a annoncé la ministre de la Défense. « Nous renforçons ainsi notre contribution en termes de forces sur le flanc est de l'Otan et envoyons un signal clair de détermination à nos alliés », a ajouté la ministre, assurant qu'« on peut compter » sur l'Allemagne. Berlin dirige une opération de l'Otan en Lituanie, où 500 soldats allemands sont déployés.

Le Royaume-Uni, de son côté, va acheminer 350 soldats supplémentaires en Pologne, a annoncé le ministre britannique de la Défense Ben Wallace. Ces troupes s'ajoutent aux 100 soldats des Royal Engineers britanniques déjà présents dans le pays, qui avaient été envoyés face à l'afflux de migrants à la frontière polonaise avec la Biélorussie.

Efforts diplomatiques

Emmanuel Macron ira à Kiev, mardi, voir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les 14 et 15 février, ce sera au tour du chancelier allemand Olaf Scholz de faire ces mêmes voyages après son entretien ce lundi à Washington avec le président américain Joe Biden.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, à Washington lui aussi, a estimé que l'Europe traversait le « moment le plus dangereux » pour sa sécurité depuis la fin de la Guerre froide

