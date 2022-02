Covid-19 en Suède: clap de fin pour le passe vaccinal à partir du 9 février

La Suède vient d'annoncer la levée de ses dernières restrictions sanitaires, à partir de ce mercredi 9 février 2022. Une décision que les Suédois attendaient, mais qui ne va pas bouleverser leur vie quotidienne.

De notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

« La vie va être plus facile, c’est bien ! » Pour Joakim, gérant d’une salle de sport à Stockholm, cette levée des restrictions signifie d’abord la fin des jauges : « On devait s’assurer de ne pas dépasser une limite de 10 mètres carrés par personne. On a donc enlevé certains de nos équipements, et dans notre grand gymnase, où l’on reçoit d’habitude 100 personnes, il n’y en avait plus que 40 », confie-t-il.

Pour lutter contre la pandémie, la Suède n’a jamais utilisé de confinement, ni préconisé le port du masque, mais elle s’est attachée à limiter les rassemblements. Désormais, il n’y aura donc plus de jauge ni dans les gymnases, ni dans les restaurants, ni dans les bars, les musées ou encore les commerces. Le passe vaccinal, qui a été obligatoire pendant quelques semaines dans les lieux accueillant plus de 50 personnes, est aussi supprimé.

C’est donc un retour à la vie normale pour les Suédois, et aussi le temps de faire un premier bilan de l’épidémie. Avec 16 000 morts pour 10 millions d’habitants, la Suède est dans la moyenne des autres pays européens. En revanche, la comparaison avec les voisins nordiques, où les conditions économiques et sociales sont similaires, est moins flatteuse. Ce même taux de mortalité est en effet deux fois et demi moins élevé au Danemark, et même six fois moins élevé en Norvège.

► À lire aussi : Les Suédois testent un passe sanitaire sous la peau

