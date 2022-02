L’ancien pape Benoît XVI demande «pardon» pour les scandales d’agressions sexuelles

Le Vatican vient de publier une lettre du pape émérite Benoît XVI dans laquelle il redit sa «honte» et demande pardon aux victimes de pédocriminalité.

Trois semaines après un rapport le mettant en cause dans sa gestion d’agressions sexuelles sur mineurs dans l’archidiocèse de Munich qu’il dirigeait au début des années 80, le Vatican a publié une lettre du pape émérite dans laquelle il redit sa « honte » et demande pardon aux victimes.

« Dans toutes mes rencontres avec les victimes d’abus sexuels de la part de prêtres, surtout pendant mes nombreux voyages apostoliques j’ai regardé dans les yeux les conséquences d’une très grande faute », affirme Benoît XVI dans cette lettre écrite en allemand et datée de ce mardi 6 février.

Un texte dans lequel l’ancien archevêque de Munich, alors Joseph Ratzinger, exprime sa « profonde honte, sa grande douleur et sa demande sincère de pardon » envers toutes les victimes d’agressions sexuelles, relate notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque.

Selon le rapport du cabinet Westpfahl Spilker Wastl (WSW) recensant plus de 400 victimes de violences sexuelles dans l'archevêché de Munich et Freising, le cardinal Joseph Ratzinger, avant qu'il ne devienne pape, était au courant du passé pédocriminel d'un prêtre, Peter Hullermann.

Les conseillers du pape émérite réfutent une quelconque dissimulation d'abus

Dans un document également transmis mardi par le Vatican, des conseillers du pape émérite réfutent les accusations du rapport de 8 000 pages qu'ils ont passé au crible pour lui. « En tant qu'archevêque, le cardinal Ratzinger n'a été impliqué dans aucun acte de dissimulation d'abus », assurent ces quatre conseillers, évoquant des informations « inexactes » contenues dans le rapport allemand.

« Je ne peux qu'exprimer, une fois encore, à l'égard de toutes les victimes d'abus sexuels ma profonde honte, ma grande douleur et ma demande sincère de pardon. J'ai eu de grandes responsabilités dans l'Église catholique. Ma douleur est d'autant plus grande pour les abus et les erreurs qui se sont produits au cours de mon mandat en différents lieux », a dit l'ancien pape Benoît XVI, qui fut archevêque de Munich de 1977 à 1982, puis pape de 2005 à 2013.

Benoît XVI estime aussi avoir été blessé des accusations de mensonges et remercie le pape François pour son soutien. « Bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie », peut-on lire par deux fois dans cette lettre, une expression qui donne des accents de testament au pape émérite. Ce dernier fêtera au mois d’avril prochain ses 95 ans. Il vit actuellement retiré dans un ancien monastère au Vatican.

